Israele, perché ha rinviato l’invasione a Gaza. L’attesa dei missili Usa

Roma, 25 ottobre 2023 – Un rinvio in attesa dello ‘scudo’. Israele avrebbe accettato la richiesta degli Stati Uniti di ritardare l'invasione di Gaza così da consentire agli americani di spostare i missili nell'area. La notizia è del Wall Street Journal, che cita alcune fonti di funzionari statunitensi e israeliani.

Per iscriverti al canale WhatsApp di Qn clicca qui

Difesa aerea in tutto il Medio Oriente

Il Pentagono infatti sta schierando nella regione quasi una dozzina di sistemi di difesa aerea, anche per proteggere le truppe statunitensi in servizio in Iraq, Siria, Kuwait, Giordania, Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti. I funzionari statunitensi avrebbero convinto gli israeliani ad aspettare fino a quando gli equipaggiamenti non saranno stati posizionati, probabilmente già alla fine di questa settimana.

Previsti attacchi contro le truppe Usa

Secondo le fonti del giornale Usa, le forze americane saranno prese di mira dai vari gruppi militanti una volta iniziata l'incursione. Finora in Iraq e Siria ci sono stati almeno 13 attacchi di questo tipo, utilizzando droni e missili, che hanno provocato la morte di un contractor americano e la distruzione di un drone americano, hanno detto le fonti.

La portaerei Usa Eisenhower (foto Afp)

Nuovo raid israeliano sull’aeroporto di Aleppo

Oggi la Siria ha accusato Israele di aver lanciato un nuovo attacco missilistico contro l'aeroporto internazionale di Aleppo, nella quarta azione contro la struttura dall'inizio della guerra di Gaza e poche ore dopo che gli aerei israeliani hanno causato otto morti in un'altra area siriana. L'attacco aereo è stato lanciato intorno alle 13:25 ora locale (le 12:50 italiane) da un punto sopra il Mar Mediterraneo e ha causato danni alle piste, che sono state nuovamente messe fuori servizio, ha riferito la televisione di Stato siriana, citando una fonte militare non identificata.