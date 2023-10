Guerra in Medio Oriente, la diretta. Guterres: “Falso che abbia giustificato terrore di Hamas”. Erdogan: “Liberatori, non terroristi”. Razzo da Gaza contro Eilat

08:52

Meloni: soluzione strutturale svelerebbe bluff di Hamas

"In tutti i contesti, e con tutti gli interlocutori, ho sottolineato l`importanza di contribuire alla de-escalation del conflitto e riprendere quanto prima un'iniziativa politica per la regione, non solo per risolvere l'attuale crisi ma per arrivare ad una soluzione strutturale sulla base della prospettiva 'due popoli, due Stati'". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nelle sue comunicazioni nell'aula del Senato in vista del Consiglio europeo di domani e venerdì. Questa "prospettiva - ha proseguito Meloni - deve avere come presupposto, da parte di tutti gli attori presenti nella regione, il riconoscimento all`esistenza e alla sicurezza dello Stato d`Israele. Su questo, c`è totale convergenza di vedute e di intenti tra gli Stati Membri della Ue". "Personalmente sono convinta che lavorare concretamente, e con una tempistica definita, a una soluzione strutturale per la crisi Israelo-palestinese sarebbe anche il modo più efficace possibile per svelare il

bluff di Hamas agli occhi dei palestinesi e contribuire a sconfiggerlo", ha sottolineato Meloni.