L’attentato al premier slovacco,. Fico operato un’altra volta. I medici: "Resta in gravi condizioni" Il premier slovacco Robert Fico è in condizioni gravi ma stabili dopo essere stato ferito da spari. Ricoverato in terapia intensiva, ha subito un secondo intervento chirurgico. Il ministro della Difesa ha assunto temporaneamente le sue funzioni.