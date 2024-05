Cnn: “Munizioni Usa usate nel raid israeliano a Rafah”. Gli Houthi attaccano nave greca nel Mar Rosso

07:47

Gaza, aiuti via mare sospesi: danneggiato il molo temporaneo Usa

Gli sforzi umanitari degli Stati Uniti per la Striscia di Gaza hanno subito una battuta d'arresto dopo che il molo temporaneo costruito dai militari si è rotto per il mare agitato, ha spiegato ieri il Pentagono. Il molo da 320 milioni di dollari era destinato a fornire una linea di rifornimento cruciale per le consegne di aiuti via mare ai palestinesi. Le operazioni ora saranno sospese per almeno una settimana. Il molo verrà smontato e inviato nella città israeliana meridionale di Ashdod, dove il Comando Centrale degli Stati Uniti lo riparerà.