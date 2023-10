Attacco a Israele, Hamas: “L’Iran ci ha dato sostegno”. Decine di carri armati israeliani verso Gaza. Lancio di razzi anche da Hezbollah

06:46

Attacco di Hamas: oltre 1.800 feriti in Israele

E' salito a 1.864 il numero delle persone rimaste ferite in Israele e trasferite in ospedale in seguito all'attacco a sorpresa lanciato da Hamas. Lo scrive il Times of Israel spiegando che tra i feriti ci sono 19 persone che versano in condizioni critiche, 326 che sono gravemente ferite e 359 in condizioni moderate. A completare il bilancio ci sono anche 821 persone ferite leggermente e 20 in cura per stress traumatico. Altre 223 persone sono sotto controllo medico.