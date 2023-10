Attacco Israele, Hamas: “Gli ostaggi in case sicure a Gaza”

Roma, 8 ottobre 2023 – Sono stati catturati per le strade, nei kibbutz, spinti fuori dalle case. Donne, uomini, bambini, anziani presi in ostaggio proprio come i militari israeliani. L'ala militare di Hamas, le Brigate al Qassam - citate da fonti locali - hanno fatto sapere che i presi sono tenuti nei tunnel dell'organizzazione nella Striscia di Gaza e in “case sicure”.

Secondo una fonte non ufficiale riportata dal Jerusalem Post mancano all’appello almeno 750 israeliani dall’attacco di ieri di Gaza contro Israele. Le Brigate Al-Qassam, il braccio armato di Hamas, ha reso noto che annuncerà il numero di prigionieri israeliani nelle loro mani "tra poche ore", come riporta al-Jazira.

L’ambasciata israeliana negli Stati Uniti parla di oltre 100 persone tra soldati e civili rapite dai miliziani palestinesi. E fra loro ci sono donne e bambini, sostiene l'ambasciata, confermando che due casi di ostaggi sono stati "risolti" questa mattina. Non sono stati forniti dettagli sulle persone rilasciate, né su come sia avvenuto il rilascio.