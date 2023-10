Israele sotto attacco di Hamas: in Italia aumenta la vigilanza agli obiettivi sensibili

Roma, 7 ottobre 2023 – Dopo l’attacco di Hamas in Israele è stata innalzata anche in Italia la vigilanza su obiettivi sensibili israeliani. A Roma, in particolare, sono stati rafforzati i presidi di sicurezza nella zona del Ghetto ebraico, con la Sinagoga in primo piano e poi l’ambasciata e le altre residenze diplomatiche.

L’attacco terroristico contro Israele è stato anche al centro di una riunione presieduta dal presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni. Lo comunica Palazzo Chigi.

Israele sotto attacco di Hamas: vigilanza rafforzata agli obiettivi sensibili in Italia (repertorio)

Hanno partecipato i ministri degli Esteri Antonio Tajani, dell’Interno Matteo Piantedosi, della Difesa Guido Crosetto, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, i vertici dell’intelligence e l’ambasciatore Francesco Maria Talò, consigliere diplomatico del presidente Meloni. Nel corso della riunione, si legge, “è stato operato un approfondimento di quanto accaduto nelle ultime ore, sia a livello diplomatico che di intelligence”.

L'UdC e il Consolato a Gerusalemme sono in contatto con gli italiani a #Gaza. La sicurezza dei nostri concittadini è una priorità del Governo. Invitiamo alla prudenza. Monitoriamo escalation di violenza. Importante scaricare l'app "Unità di Crisi" e attivare la geolocalizzazione. — Antonio Tajani (@Antonio_Tajani) October 7, 2023

Tajani: “Quanti sono gli italiani in Israele in questo momento”

Gli italiani presenti in Israele e nella Striscia di Gaza “sono seguiti con la massima attenzione, perché questa è la priorità del governo che condanna l’attacco indiscriminato di Hamas contro Israele. Invitiamo a fermare questo attacco e riconosciamo il diritto di Israele a difendersi”. Così il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in un’intervista al Tg3. “Sono circa 18.000 gli italiani che hanno doppio passaporto e vivono in Israele – ha spiegato il responsabile della Farnesina -, 250 sono temporaneamente presenti in Israele e ci sono circa una ventina di italiani nella Striscia di Gaza. Tutti sono stati avvisati, siamo anche in contatto con le ong per cui gli italiani operano nella Striscia di Gaza. L’Unità di crisi della Farnesina, l’ambasciata italiana a Tel Aviv e il consolato a Gerusalemme stanno seguendo e sono a disposizione di tutti gli italiani che sono sia in Israele sia nella Striscia di Gaza. Abbiamo invitato tutti alla massima prudenza, a non muoversi troppo perché la situazione è davvero incandescente”. Ecco il numero di emergenza: +39 06 36225.