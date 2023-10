Pioggia di razzi da Gaza contro Israele. Hamas: “Lanciati 5.000 missili” Tel Aviv: “Allerta di guerra”

Tel Aviv, 7 ottobre 2023 – Tel Aviv si è alzata questa mattina con un “nutrito lancio di razzi da Gaza verso Israele”. I bambini si stavano preparando per andare a scuola, poi le sirene di allarme hanno iniziato a suonare. E ora risuonano anche a Gerusalemme. Lo ha annunciato l'esercito israeliano, senza tuttavia precisare per ora il numero degli ordigni. "Terroristi si sono infiltrati in Israele da Gaza. Agli abitanti nell'area è stato chiesto di rimanere nelle loro case". E' quanto si legge in un messaggio delle forze israeliane (Idf) diffuso sul social X. A rivendicare il raid è Hamas. Il capo dell'ala militare a Gaza Mohammad Deif ha annunciato l'inizio della operazione 'Alluvione al-Aqsà, riferendosi al nutrito lancio di razzi e all'ingresso di miliziani armati dalla Striscia verso Israele. “Abbiamo avvisato più volte il nemico sionista - ha detto Deif - ma abbiamo sempre avuto dei rifiuti”.

06:15 Hamas: lanciati 5.000 razzi Hamas affermato di aver lanciato contro Israele "5.000 razzi" nella fase di apertura della operazione che ha chiamato 'Alluvione al-Aqsà. "Abbiamo deciso di mettere fine ai crimini di Israele", si legge in un comunicato in cui denuncia "profanazioni" avvenute nei Luoghi santi di Gerusalemme. 06:11 Tel Aviv: infiltrazioni di terroristi da Gaza in Israele "Un certo numero di terroristi sono penetrati in territorio israeliano da Gaza. Gli abitanti della zona devono restare nelle loro abitazioni": lo ha reso noto il portavoce militare israeliano. Sul web si sono intanto diffuse immagini - la cui autenticità non è stata ancora confermata - che mostrano miliziani palestinesi in volo da Gaza verso Israele con deltaplani. 05:45 Tel Aviv: dichiarato stato di allerta di guerra L'esercito israeliano ha dichiarato "lo stato di allerta di guerra". Lo ha scritto il portavoce militare, ricordando che "l'organizzazione terroristica di Hamas ha cominciato un massiccio di tiro di razzi verso il territorio israeliano e in diversi luoghi". Israele ha deciso il richiamo dei riservisti. 05:16 Hamas: al via operazione Alluvione al-Aqsà Il capo dell'ala militare di Hamas a Gaza Mohammad Deif ha annunciato l'inizio della operazione 'Alluvione al-Aqsà, riferendosi al nutrito lancio di razzi e all'ingresso di miliziani armati dalla Striscia verso Israele. "Abbiamo avvisato più volte il nemico sionista - ha detto Deif - ma abbiamo sempre avuto dei rifiuti". 04:55 Hamas: atteso annuncio importante Un 'annuncio importantè del capo militare di Hamas, Muhammad Deif, sarà divulgato fra poco. Lo ha fatto sapere Hamas mentre da Gaza proseguono i lanci di razzi verso

Israele. Fonti locali aggiungono che dagli altoparlanti delle moschee sono diffusi messaggi di tripudio. Fra questi: "Abbiamo sorpreso il nemico. È una grande vittoria della resistenza armata". 04:10 Tel Aviv: atmosfera di guerra a Gaza, lanci di razzi Atmosfera di guerra a Gaza. Dalla prima mattina la popolazione vede nutriti lanci di razzi verso Israele, parte dei quali sono intercettati dalle batterie di difesa israeliane Iron Dome. L'attacco - riferiscono fonti locali - è iniziato nella prima mattina mentre i bambini si stavano andando a scuola. Sono subito rientrati nelle loro case mentre le strade - secondo le fonti - si stanno svuotando. Ieri decine di migliaia di sostenitori della Jihad islamica si erano raccolti in piazza a Gaza per celebrare l'anniversario della fondazione del movimento. Ma ancora non è chiaro se ci sia un legame fra quell'evento e i lanci di oggi.