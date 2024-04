Commando iraniano sequestra nave Msc Aries nello Stretto di Hormuz

Roma, 13 aprile 2024 – Un commando iraniano ha assaltato e sequestrato la nave Msc Aries, battente bandiera portoghese, mentre si trovava a 50 miglia a nord-est di Fujairah, vicino allo Stretto di Hormuz. L'Iran ha rivendicato il sequestro da parte dei Pasdaran. Il mercantile è legato alla compagnia "Zodiac Maritime" con sede a Londra, di proprietà del miliardario israeliano di nome Eyal Ofer.

Proprio in queste ore, la tensione è altissima in Israele dove si attende un imminente attacco da parte del regime degli Ayatollah. Teheran infatti ha avvertito lo Stato ebraico di ripercussioni per il recente raid aereo di Israele sul consolato iraniano a Damasco.

A sinistra una nave Msc; a destra il momento dell'assalto alla portacontainer Msc Aries

"L'Iran pagherà la conseguenze per la scelta di un'ulteriore escalation della situazione". E' l'avvertimento rilanciato dal portavoce delle Forze di difesa israeliane, Daniel Hagari, in un video diffuso dopo che Teheran ha rivendicato il sequestro della nave dell’armatore israeliano, anche se non ne ha fatto alcun riferimento. "L'Iran finanzia, addestra e arma i gruppi terroristici in Medio Oriente e oltre", denuncia Hagari.

Proprio nelle ore passate, il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, aveva richiamato l’Iran alla “prudenza”. Insistendo “sulla necessità di garantire il traffico mercantile attraverso Suez e il mar Rosso”. Da qui la risposta di Teheran: “Mi è stato detto – ha concluso Tajani – che gli Houthi non attaccheranno mercantili che non portano armi a Israele”.

Notizia in aggiornamento