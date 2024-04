Massima allerta in Israele per attacco dell’Iran. “Mancano poche ore”. Wsj: “Usa schierano navi da guerra a difesa”

Roma, 13 aprile 2024 – Israele resta in stato di massima allerta su tutto il territorio nazionale per il rischio di un imminente attacco da parte dell'Iran. Lo riferiscono le Forze di difesa israeliane (Idf) dopo che il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha detto di aspettarsi a breve un attacco iraniano contro obiettivi israeliani in rappresaglia per il raid che ha distrutto il consolato di Teheran a Damasco. L’Iran, secondo fonti di intelligence americane citate dalla Cnn, starebbe spostando numerose risorse militari all’interno del suo territorio, tra cui centinaia di droni e missili da crociera. Gli Usa, pronti a difendere lo Stato ebraico, hanno spostato navi da guerra a difesa di Israele e delle forze americane nella regione. Lo scrive in esclusiva il Wall Street Journal ricordando che, secondo fonti Usa, l'attacco iraniano potrebbe arrivare nelle prossime ore. L'obiettivo è quello di impedire una escalation e un conflitto più ampio in Medio Oriente.

Guerra a Gaza (Ansa)

