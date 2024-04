Wsj: “Attacco dell’Iran entro 24-48 ore”. Il Pentagono: “Pieno sostegno alla difesa di Israele”

03:20

Mar Rosso: distrutto un missile antinave lanciato dagli Houthi

Le forze del Comando centrale degli Stati Uniti (Centcom) hanno distrutto un missile balistico antinave lanciato dallo Yemen sul Mar Rosso dalle aree controllate dai terroristi Houthi. Non sono stati segnalati feriti o danni alle navi in transito. "Queste azioni - si legge in un post su X - sono intraprese per proteggere la libertà di navigazione e rendere le acque internazionali più sicure per le navi mercantili, degli Stati Uniti e della coalizione".