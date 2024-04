Timori di attacco missilistico dell’Iran, il capo del Comando Centrale Usa in Israele

10:31

Capo del Comando Centrale Usa è in Israele

Il generale Michael Kurilla, capo del comando centrale degli Stati Uniti (Centcom), si trova oggi in visita in Israele. Lo riferiscono i media israeliani. Si prevede che Kurilla terrà consultazioni con il ministro della Difesa Yoav Gallant e altri funzionari per discutere la minaccia di un attacco iraniano. Funzionari statunitensi e israeliani di varie agenzie sono stati in contatto negli ultimi giorni, mentre i paesi si preparano per una possibile risposta da parte di Teheran al presunto attacco israeliano del 1° aprile che ha colpito un edificio del consolato iraniano a Damasco e che ha ucciso due generali tra diversi ufficiali del Corpo delle guardie rivoluzionarie islamiche. Ieri, l'agenzia "Bloomberg" ha riferito che l'Iran potrebbe lanciare attacchi con missili e droni ad alta precisione contro siti militari e governativi in Israele dopo che l'Iran ha ribadito la sua promessa di ritorsione. Una delle persone citate nel rapporto ha affermato che la questione è quando - e non se - Teheran attaccherà Israele.