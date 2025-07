Le difese di Kiev, Di Liddo (Cesi): “Gli Usa non si sfilano. Patriot, scorte ridotte”

Roma, 6 luglio 2025 – Una guerra che andrà avanti fino a quando Putin potrà sostenerla, con gli Usa che però non sono intenzionati ad abbandonare l’Ucraina. Marco Di Liddo, direttore del Direttore CeSI, Centro Studi Internazionali, ha fatto un punto della situazione sul conflitto, che dura da tre anni e mezzo.

Direttore, qual è la situazione attuale sul campo?

Scudo anti-drone ucraino in azione contro un veicolo senza pilota russo diretto a Kharkiv (Ansa)

“Occorre distinguere in tre dimensioni. Per quanto riguarda il dominio terrestre, i russi cercano di aumentare la pressione lungo tutta la linea del fronte, con un interesse particolare nelle regioni di Donetsk e Sumi, senza però ottenere risultati strabilianti. Questa parte della guerra continua a ricordare la Prima Guerra Mondiale, una guerra di trincea. Ai russi manca una componente corazzata, dato che li fa avanzare lentamente e a un prezzo di vite molto alto. La seconda dimensione è quella aerea, con la capacità russa che è nettamente superiore e qui bisogna vedere che cosa decideranno di fare gli Stati Uniti con la fornitura di armi e Kiev”.

E la terza?

“È la dimensione immateriale, la cosiddetta cyberwar, alla quale l’Ucraina è sottoposta da ben 11 anni e che consiste in attacchi informatici alle infrastrutture per paralizzare il Paese e diffondere il panico nella popolazione. È meno palpabile rispetto ad altre, ma non va sottovalutata, perché senza la guerra ibrida, la Russia solo sul campo avrebbe già perso”.

Che ricadute ha avuto il conflitto fra Israele e Iran sull’Ucraina?

“Putin cerca di sfruttare ogni finestra che si apre a livello internazionale a suo favore. Durante la guerra dei 12 giorni, il grande vantaggio era che l’attenzione di tutti, soprattutto quella europea, era concentrata su Tel Aviv e Teheran. Va però anche detto che i russi su questo quadrante sono in difficoltà. Mosca ha interesse che i Pasdaran accettino una forma di compromesso. Non possono permettersi di perdere l’ultimo vero alleato in Medio Oriente. Dall’altra parte, però, non possono alienarsi Israele, che è in contatto con l’Ucraina e che potrebbe fornire a Kiev tecnologie in grado di aumentare a dismisura la capacità, già notevole, di attaccare, soprattutto con droni e sul fronte cyber”.

Come ricordava lei, il sostegno Usa è lo spartiacque. L’America ha davvero intenzione di tagliare le forniture all’Ucraina?

“Io credo che la telefonata fra Trump e Zelensky abbia voluto rassicurare sul fatto che gli Usa non hanno intenzione di abbandonare l’Ucraina. C’è però un tema di forniture. Gli Usa hanno un minimo da rispettare per quanto riguarda la riserva di armi per la loro sicurezza nazionale e al di sotto non possono andare. Di certo, i Patriot sono il miglior sistema di difesa a livello mondiale. Meno ce ne sono, più i bombardamenti russi sono efficaci”.

Che aiuto può arrivare dall’Europa?

“I missiliI Taurus tedeschi possono essere molto utili per attaccare il territorio russo in profondità. Ma se si parla di aiuto europeo occorre considerare due fattori limitanti. Il primo è quello industriale ed è simile agli Usa, con la differenza che l’industria europea è ancora meno performante di quella americana. C’è poi la paura di un conflitto con la Russia, che rende inquiete le società di molti Paesi membri”.

Giovedì prossimo ci sarà il vertice dei volonterosi. Quanta incisività può avere, secondo lei?

“Tutto dipende da quanta compattezza riusciranno a dimostrare”.

Putin accetterà mai di negoziare?

“Credo che porrà fine a questa guerra solo quando avrà la certezza di non poterla più portare avanti dal punto di vista economico e militare”.