Dazi, le 12 lettere di Trump. Il presidente Usa avverte i partner

Roma, 5 luglio 2025 – C’è chi le ha paragonate alle lettere scarlatte. Di certo, nella girandola delle trovate e degli annunci di Donald Trump, le “12 lettere” firmate dal Presidente Usa sui dazi previsti per altrettanti partner commerciali rappresentano l’ultimo coniglio tirato fuori dal cilindro per spaventare e dividere l’Europa alla vigilia della data fatidica del 9 luglio. Una scadenza, della tregua armata Usa-Ue, che, secondo più di un’anticipazione, potrebbe slittare, ma che, in attesa della stretta finale sul negoziato, crea incertezza e agitazione nelle cancellerie e sui mercati.

Il presidente Usa Donald Trump (Epa via Ansa)

Certo è che Trump, alimentando la strategia della tensione, ha annunciato di aver firmato "12 lettere” destinate ad altrettanti Paesi, nelle quali vengono indicate le differenti aliquote tariffarie che dovranno applicare alle merci esportate verso gli Stati uniti, con le offerte “prendere o lasciare” che verranno inviate domani. Il tycoon si è rifiutato di indicare i Paesi destinatari: “Ho firmato alcune lettere e verranno inviate lunedì, probabilmente dodici, con “importi diversi, aliquote diverse”.

E, del resto, al momento sono stati siglati solo 2 accordi, con il Regno Unito e il Vietnam. Con Cina e altri Stati le altre intese dovrebbero essere solo firmate. Trump dovrebbe avere un ultimo round di discussioni con i suoi consiglieri domani e dunque si andrà al fotofinish. Tra le partite aperte da definire, però, in primo piano c’è quella con l’Unione europea. La logica, ormai, è quella del poker: rilanci e bluff. Prima Trump ha minacciato il 50% secco all’Ue se non si piega, poi, in un recente sviluppo, ha evocato un manganello del 17% sulle importazioni di prodotti alimentari (nervo sensibile per molti Stati membri, tra cui senz’altro l’Italia e la Francia). La Commissione europea, però, continua a negoziare - formalmente è la sola titolare del dossier - per trovare “una soluzione, che rimane la nostra priorità”. “Allo stesso tempo - spiega un portavoce - ci stiamo preparando all’eventualità che non si raggiunga un accordo soddisfacente”. In quel caso, saranno dolori.

Al momento si sta valutando un accordo provvisorio che manterrebbe un dazio del 10% sulla maggior parte delle esportazioni, secondo quanto comunicato venerdì dalla Commissione agli ambasciatori dell’Ue. Oltre alla tariffa di base, le discussioni, però, si concentrano su possibili agevolazioni a settori industriali specifici, come quello automobilistico: gli Stati Uniti applicano dazi del 25% sulle automobili e del 50% su acciaio e alluminio. Da Bruxelles si ritiene, in linea di massima, che all’inizio della prossima settimana gli Usa divideranno i propri partner commerciali in tre gruppi. Una sorta di status gold per chi ha raggiunto un accordo di massima, con la possibilità di ulteriori riduzioni in una fase successiva, confermando dunque la sospensione reciproca. Un silver per chi non è stato ancora in grado di raggiungere un’intesa generale e si vedrà colpito dai dazi specifici (il che, per l’Ue, significherebbe il 20% fino alla conclusione dell’accordo). E infine un bronze per i partner con cui i negoziati stanno procedendo male, con il ritorno ai dazi applicati precedentemente fino a nuovo avviso.

"Non è ancora chiaro come Trump classificherà l’Ue ma dai negoziati è emerso chiaramente che in tutti gli scenari sopra descritti permarrà uno squilibrio nelle misure commerciali tra noi e gli Stati Uniti e questo porta a chiedersi come possiamo prepararci a porre rimedio a tale squilibrio”, spiegano i diplomatici che seguono il dossier. Il punto chiave è che i 27 sono divisi su che strategia adottare e si moltiplicano i contatti bilaterali con Trump (l’ultimo in ordine cronologico, per ora, è quello di Giorgia Meloni). Prima d’impegnarsi definitivamente, la presidente della Commissione Ursula von der Leyen dovrebbe consultarsi individualmente con i leader europei tra oggi e domani per decidere la strada da seguire. “Tra gli Stati membri la grande domanda sarà se raggiungere un accordo a tutti i costi per evitare una guerra commerciale o mostrare i muscoli se il compromesso non è soddisfacente”, azzarda un altro diplomatico europeo. Con il ricorso al cosiddetto bazooka di contro-dazi del valore di 100 miliardi di euro.