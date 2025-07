La tempesta perfetta in Texas, rischio sottostimato e allerta flop: così l'alluvione ha sommerso ogni cosa

Austin (Texas), 5 luglio 2025 – Una vera e propria catastrofe, quella che ha colpito il Texas: una serie di fortissime piogge nelle prime ore di venerdì ha causato la morte di decine di persone, mentre oltre una ventina di ragazze risultano disperse da un campo estivo. Il tutto a causa delle acque alluvionali che hanno inghiottito tutto ciò che hanno trovato sul loro cammino: le squadre di soccorso sono ancora all'opera.

Ma cosa è successo esattamente? Come riportato dal Washington Post, non si è trattato di un semplice (e comune) temporale estivo, bensì di un sistema di alta pressione, con venti deboli che hanno rallentato e poi bloccato lo spostamento della perturbazione. Si stima che sulla regione dell'Hill Country e sull'altopiano Edwards siano caduti più di 6.813 miliardi di litri di pioggia nella sola mattinata di venerdì. Le precipitazioni sono continuate durante la serata, con allarmi per inondazioni in diverse zone dello Stato. A destare particolare preoccupazione è il fiume Guadalupe, che ha esteso la sua piena anche ai corsi d'acqua vicini e comunicanti, sommergendo le strade che lo costeggiano. In poche ore, il fiume è salito da circa 2 a 8,8 metri per quanto riguarda il circondario di Hunt. Secondo il Servizio meteorologico nazionale statunitense, si tratta del livello più alto dal 1987.

Cosa certa è che l'allerta non ha funzionato. Non solo le autorità texane hanno ammesso di non disporre di un vero e proprio sistema di allarme, ma sebbene giovedì si fosse ipotizzato il rischio alluvionale per il giorno dopo, l'entità delle precipitazioni è stata evidentemente sottostimata. Le prime alluvioni sono incominciate verso la mezzanotte, ma, come è normale durante il periodo estivo, per i modelli meteorologici è stato difficile elaborare una simulazione di cosa sarebbe successo nelle ore successive.

È stato solo alle 4 del mattino di venerdì che la reale situazione è diventata evidente. Le temperature oceaniche del Golfo del Messico – da mesi superiori alla media – hanno fatto il resto, contribuendo a intensificare l'evento con un'ondata di vapore acqueo.