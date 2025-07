L’Ue fa scorte di cibo, medicinali e minerali strategici in vista di una guerra

Roma, 5 luglio 20205 – Scorte di minerali strategici. Ma non solo, anche di cibo e medicinali in vista della guerra. Non è lo scenario di un film, ma quanto ha realmente deciso di fare l’Europa. La preoccupazione principale, manco a dirlo, è che Putin dopo aver preso di mira l’Ucraina possa rivolgere le sue attenzioni imperialiste verso un Paese Ue (tanti quelli che confinano direttamente con la Russia).

Bruxelles ha infatti dichiarato che costituirà scorte di emergenza di minerali critici e kit di riparazione dei cavi, poiché crescono le preoccupazioni sulla vulnerabilità dell'Ue agli attacchi ibridi. Lo riporta il Financial Times. “L'Ue si trova ad affrontare un panorama di rischi sempre più complesso e in deterioramento, caratterizzato da crescenti tensioni geopolitiche, tra cui conflitti, impatti crescenti dei cambiamenti climatici, degrado ambientale e minacce ibride e informatiche”, ha affermato la Commissione europea in un documento preliminare che definisce una strategia di stoccaggio. Gli Stati membri, inoltre, dovrebbero coordinare le forniture di riserva di alimenti, medicinali e persino combustibile nucleare, ha affermato l'esecutivo dell'Ue.

La strategia poi accelererebbe i lavori sulle scorte a livello Ue di articoli quali moduli per la riparazione dei cavi "per garantire un rapido ripristino in caso di interruzioni dell'energia o dei cavi ottici” e materie prime quali terre rare e magneti permanenti, fondamentali per i sistemi energetici e di difesa. Diversi casi di potenziale sabotaggio dei cavi di comunicazione sottomarini e dei gasdotti negli ultimi anni hanno suscitato preoccupazione per la vulnerabilità delle infrastrutture critiche.

Il mese scorso, il generale tedesco Carsten Breuer, capo della difesa, ha avvertito che la Russia potrebbe attaccare uno stato membro dell'Ue entro i prossimi quattro anni. Ma il più alto livello di rischio è stato attribuito “ad una maggiore attività degli hacktivisti, criminali informatici e i gruppi sponsorizzati da altri Stati”, afferma il documento citato dal Financial Times.