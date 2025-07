Musk lancia il suo partito, American Party. E lo fa quotare dalla (sua) intelligenza artificiale

Washington, 5 luglio 2025 – Alla fine Elon Musk l’ha fatto davvero. Ha fondato il suo partito, come promesso (minacciato?) dopo la rottura con Trump. Se la legge di bilancio fosse passata alla Camera, il magnate avrebbe lanciato una sua formazione politica, neoconservatrice alternativa a Repubblicani e Democratici. Ebbene, la manovra economica, il Big Beautiful Bill (così lo ha ribattezzato Trump) – che oltre ad ampliare il debito americano cancella gli incentivi per le auto green di Musk – è passata alla Camera. Ed ecco che due giorni dopo, nasce American Party (il ‘Partito americano’) con l’ambizione del terzo polo. Musk si dice legittimato dal sondaggio diffuso il 4 luglio via X, la sua piattaforma social, a cui il 65% avrebbe risposto affermativamente. “Il Giorno dell'Indipendenza è il momento perfetto per chiedere se volete indipendenza dal bipolarismo (qualcuno direbbe monopolarismo) partitico! Dovremmo creare un America Party?", era la domanda posta da Elon nel sondaggio.

Elon Musk lancia il suo partito, American Party (foto di archivio Ansa)

Ora, “con un rapporto di 2 a 1, volete un nuovo partito politico – sentenzia Musk –. Lo avrete. Quando si tratta di mandare in bancarotta il nostro Paese con sprechi e corruzione, viviamo in un sistema monopartitico, non in una democrazia. Oggi, l'America Party è nato per restituirvi la libertà”.

Il patron di Tesla, fino a poco tempo fa braccio destro dell’amministrazione Trump, ministro per la spending review della pubblica amministrazione, ha già pronta la sua strategia politica. “Una maniera di agire sarebbe puntare col laser su solo due o tre seggi al Senato e da 8 a 10 distretti alla Camera. Dati i margini risicati al Congresso, sarebbe abbastanza per fungere da voto decisivo su leggi controverse, assicurando che servano la reale volontà della gente”.

Grok, l’intelligenza artificiale finanziata dallo stesso imprenditore, già quota il nuovo partito tra il 5 e il 10%. "Creare un America Party, come proposto da Musk nel mezzo del suo scontro con Trump, potrebbe frammentare il voto repubblicano in stati indecisi come Pennsylvania, Georgia, Arizona, Wisconsin, Michigan e Nevada – è il verdetto dell’AI – alle elezioni di medio termine del 2026, potrebbe far pendere la bilancia tra Camera e Senato a favore dei Democratici, attirando conservatori scontenti (ad esempio, una quota di voti del 5-10% secondo i sondaggi)". Inoltre "per le presidenziali del 2028, una candidatura di un terzo partito potrebbe compromettere i risultati del Collegio Elettorale, come accadde a Perot nel '92, favorendo il candidato non trumpiano se dovesse attrarre indipendenti di destra. Il successo dipende dall'accesso alle schede elettorali e dai finanziamenti". Finanziamenti che, nel caso, arriverebbero dall'uomo più ricco del mondo. Grok sarà di parte?