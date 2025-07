L’omaggio emozionante dei compagni del Liverpool ai funerali di Diogo Jota

Roma, 5 luglio 2025 – Erano in prima fila, oltre alla moglie Rute Cardoso e ai genitori, i giocatori del Liverpool ai funerali dell’ex compagno Diogo Jota e di suo fratello Andrè Silva. Guidati dal capitano Virgil Van Dijk, l’allenatore Arne Slot, lo staff tecnico e i dirigenti, i Reds hanno preso parte all’addio commosso alla stella del calcio scomparsa prematuramente in un incidente stradale in Spagna, vicino a Zamora.

Ed erano Virgil van Dijk e Andrew Robertson a tenere in mano una corona di fiori a forma di maglia del Liverpool con i numeri 20 e 30.

Virgil van Dijk ai funerali di Diogo Jota

I funerali sono stati celebrati nella Chiesa Madre di Gondomar, in Portogallo, dal vescovo di Porto. Un caloroso applauso è stato rivolto alla vedova di Jota, Rute Cardoso: la coppia, che stava insieme dai tempi della scuola, aveva celebrato le nozze appena 11 giorni fa.

Una corona a forma di maglie da calcio è esposta all'ingresso del cimitero dopo i funerali dell'attaccante portoghese del Liverpool Diogo Jota e di suo fratello Andrè Silva a Gondomar

Mohamed Salah ai funerali di Diogo Jota

Presente ai funerali anche il commissario tecnico del Portogallo, Roberto Martinez.

In Inghilterra, nel frattempo, i media riportano la notizia che il Liverpool verserà alla sua famiglia i soldi dei restanti due anni di contratto che legava il giocatore portoghese al club. Ieri invece si è svolta, dopo il trasferimento delle salme, la veglia funebre, alla quale hanno preso parte, fra gli altri, il presidente della Repubblica portoghese, Marcelo Rebelo de Sousa, il numero uno della Federcalcio del Portogallo, Pedro Proenca, e il presidente del Porto, André Villas-Boas.