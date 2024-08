Il presidente francese Emmanuel Macron "ha parlato con il presidente del Consiglio dei Ministri italiano, Giorgia

Meloni a margine di un evento equestre per i Giochi Olimpici di Parigi 2024". È quanto conferma l’Eliseo precisando che in occasione dell’incontro i leader di Francia e Italia "hanno discusso delle principali questioni bilaterali, europee e internazionali in corso, in particolare la situazione in Medio Oriente e gli ultimi sviluppi politici in Venezuela".