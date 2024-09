Incidente in Perù: bus va fuori strada e precipita a Machu Picchu. Gravemente feriti 6 italiani I feriti sono 31 in totale, 8 gli italiani. Il mezzo avrebbe fatto un volo di 15 metri. Le autorità hanno aperto un’indagine: per l’azienda di trasporti sarebbe stato un problema di “disattenzione”