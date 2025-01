Disastro aereo di Washington, trovate due scatole nere. Sono 40 i corpi ripescati dal Potomac

05:32

"Entro 30 giorni" il rapporto dell'Ntsb sulle cause dell'incidente

Il registratore vocale della cabina di pilotaggio e il registratore dei dati di volo del piccolo aereo di linea sono stati recuperati dagli investigatori nelle gelide acque del fiume Potomac.Le due scatole nere sono ora al vaglio dell'American Transportation Safety Board (Ntsb), incaricato di stabilire le origini di questo incidente aereo senza sopravvissuti: il più grave negli Stati Uniti da oltre 20 anni. I funzionari dell'Ntsb hanno finora sottolineato di non avere al momento “prove sufficienti” per stabilire o escludere le cause, affermando che prevedono di pubblicare un rapporto preliminare “entro 30 giorni”.