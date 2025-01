Chi sono i campioni di pattinaggio (anche russi) sull’aereo precipitato a Washington

Washington, 30 gennaio 2025 – Sull’aereo della American Airlines precipitato dopo un impatto con un elicottero militare viaggiavano 68 persone. Fra questi diversi atleti e allenatori della squadra di pattinaggio artistico.

Lo ha reso sono l'US Figure Skating, precisando che il gruppo, composto anche da familiari dei pattinatori, stava ritornando dal National Development Camp, evento che era stato organizzato insieme all'US Figure Skating Championships a Wichita, in Kansas. "Siamo devastati da questa indicibile tragedia e abbiamo le famiglie delle vittime nei nostri cuori - si legge in una nota della federazione di pattinaggio - continuiamo a monitorare la situazione e rilasceremo altre informazioni appena saranno disponibili".

I media russi hanno già diffuso la notizia che a bordo dell'aereo c'erano due Evgenia Shishkova e Vadim Naumov, campioni del mondo nel 1994 che dal 1998 lavoravano come allenatori negli Stati Uniti.

Con il trascorrere delle ore si allunga la lista dei pattinatori e allenatori russi che erano a bordo del Bombardier CRJ700 dell'American Airlines. Oltre ad Evgenia Shishkova, Vadim Naumov e al loro figlio Maxim (quarto ai recenti campionati nazionali americani a Wichita), a bordo c'era anche l'ex pattinatrice artistica sovietica, dal 2017 allenatrice all'Ashburn Ice House in Virginia, Inna Volyanskaya, 59 anni, che ha gareggiato nelle coppie per l'Urss con Valery Spiridonov. Secondo l'agente sportivo Ari Zakaryan, che ha parlato con la televisione sportiva russa Match TV, sul volo viaggiavano diversi atleti e allenatori provenienti dalla scuola russa di pattinaggio di figura. Il pattinatore americano Jon Maravilla, citato da Ria Novosti, ha affermato che a bordo c'erano "circa 14 pattinatori, senza contare i genitori e gli allenatori".

Vadim Naumov ed Evgenia Shishkova campioni del mondo nel 1994

Intanto, il numero uno del pattinaggio di figura americano Ilya Malinin ha già dedicato un post alle vittime scrivendo "prego per tutti coloro che erano a bordo".

Il pattinatore americano John Maravilla è invece scampato all'incidente aereo sul Potomac grazie al suo cane. Lo sportivo ha detto all'agenzia russa RIA Novosti che non gli è stato permesso di imbarcarsi sul volo da Wichita - dove dal 21 al 26 gennaio si sono svolti i campionati statunitensi di pattinaggio di figura - a Washington perché viaggiava con il suo cane. E' stato lo stesso atleta a dire a RIA Novosti che sull'aereo c'erano almeno 14 pattinatori, senza contare "L'addetto al check-in mi ha detto che il mio cane era troppo grande per portarlo a bordo, quindi abbiamo deciso di fare uk viaggio in macchina", ha detto Maravilla.