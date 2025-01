Tragedia a Washington, collisione tra un aereo dell’America Airlines e un elicottero militare: recuperati 18 morti

06:55

Lo schianto ripreso da una webcam

Il momento dello schianto è stato ripreso da una webcam e rilanciato sui mezzi di informazione. Dalla torre di controllo era partito un allarme. "Path 25 avete il jet in vista" ha affermato un controllore di volo ed un pilota ha risposto: "Torre, l'avete visto?". Poi lo schianto. "Sono stato informato del terribile incidente. Sto monitorando la situazione e fornirò dettagli quando emergeranno. Dio benedica i passeggeri" ha affermato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump.

"L'aereo era una su linea di avvicinamento all'aeroporto perfetta e di routine. L'elicottero stava andando diritto verso l'areo per un periodo prolungato. Era notte limpida, le luci dell'areo erano acceso, perché l'elicottero non è andato su o giù, o perché non ha girato. Perché la torre di controllo non ha detto all'elicottero cosa fare invece di chiedergli se vedeva l'aereo. Questa è una brutta situazione che avrebbe dovuto essere evitata" ha poi scritto in un post. I familiari dei passeggeri in attesa all'aeroporto hanno raggiunto la zona del fiume in cui si sono inabissati i relitti dove sono intervenute unità navali della Guardia Costiera.

L'incidente avviene mentre da diverso tempo si lamenta l'eccessiva mole di traffico aereo nei cieli di Washington e accade 43 anni dopo l'incidente, il 13 gennaio 1982, del volo 90 dell'Air Florida che, sempre nella capitale degli Stati Uniti, colpì un ponte uccidendo 74 delle 79 persone a bordo e 4 che viaggiavano in auto.