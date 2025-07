Ultimatum di Trump a Putin

Come ultimatum non sembra così stringente. Donald Trump dà "50 giorni" a Vladimir Putin per allinearsi ai desiderata occidentali di fine conflitto in Ucraina. Una persuasione a suon di missili (forniti a Kiev) e sanzioni economiche (ai residui partner di Mosca). Finalmente a Trump la Russia appare com’è. "Siamo molto, molto insoddisfatti", proclama alla Casa Bianca dopo l’incontro con il segretario generale della Nato Mark Rutte. L’accordo è fatto. La Nato comprerà armi dagli Stati Uniti, comprese le batterie antimissile Patriot, per poi trasferirle all’Ucraina.

Uno schema a senso unico, o giù di lì. Gli Stati Uniti provano a orientare la pace (guadagnandoci), gli europei pagano il conto. Un business che il tycoon illustra senza infingimenti: "Gli Stati Uniti venderanno miliardi di dollari di equipaggiamento militare alla Nato che li porterà rapidamente sul campo di battaglia". Rutte, l’ex frugale olandese convertito a vate del riarmo e all’adulazione di Trump (già definito "paparino"), approva l’accordo entusiasticamente: "Un’intesa davvero importante. È del tutto logico che gli europei paghino per le armi inviate all’Ucraina". E cita "numerosi Paesi" che vogliono aderire. Nomina esplicitamente "Finlandia, Danimarca, Svezia, Norvegia, Gran Bretagna, Olanda e Canada" (non l’Italia). "Ed è solo la prima ondata", precisa. Ma la soddisfazione maggiore dell’ex premier olandese è per Kiev: "L’Ucraina potrà mettere le mani su una quantità davvero significativa di equipaggiamento militare, sia per la difesa aerea che per missili e munizioni". "Positivo che gli americani stiano facendo passi in questa direzione. Spero che anche loro forniscano aiuti militari come gli europei", sottolinea l’Alto rappresentante Ue Kaja Kallas.

E, soprattutto, purché i tempi siano rapidi, vista l’estrema pressione russa dai cieli e in Ucraina orientale. Mosca rivendica la conquista di altre porzioni di territorio: due villaggi, uno nella regione di Donetsk e un altro nella regione di Zaporizhzhia. Notizie non incoraggianti per Kiev che si sommano al nervosismo politico nella capitale, dove il presidente Volodymyr Zelensky dà il via a un rimpasto chiedendo al ministro dell’Economia Yulia Svyrydenko di diventare primo ministro. Così l’arrivo dell’inviato della Casa Bianca Keith Kellogg coincide con il pubblico ringraziamento del leader ucraino a Trump "per la sua disponibilità a proteggere la vita del nostro popolo". E alla visita di Kellog è seguita la telefonata di Trump a Zelensky. "È stata un’ottima conversazione – ha sottolineato il leader ucraino su X –. Abbiamo discusso dei mezzi e delle soluzioni necessarie per garantire una migliore protezione della popolazione dagli attacchi russi e per rafforzare le nostre posizioni".

Trump sta capendo che Putin lo prende in giro da mesi. Così ecco l’improvvisa virata. Zelensky, già bullizzato alla Casa Bianca, diventa quasi amico. Specularmente, Putin assume nuovi connotati. "Non voglio dire che sia un assassino", le parole spartiacque della scorsa settimana, con un “però“ sottinteso e grande quanto il conflitto in corso. Lo stop alle consegne di armi a Kiev sbandierato a inizio mese? Dimenticato. L’altra leva anti Cremlino saranno le ritorsioni economiche. "Applicheremo dazi molto severi se non raggiungeremo un accordo entro 50 giorni, dazi pari a circa il 100%", dichiara Trump aggiungendo che si tratterebbe di "dazi secondari" che colpirebbero i restanti partner commerciali della Russia. Obiettivo: paralizzare la capacità del Cremlino di sopravvivere alle drastiche sanzioni occidentali.