Appena quattro minuti di udienza hanno aperto a Seul il processo di impeachment in Corte costituzionale contro il presidente deposto Yoon Suk-yeol. La polizia proverà oggi a eseguire un secondo mandato di cattura per Yoon accusato di insurrezione e abuso di potere per il tentativo di imporre la legge marziale il 3 dicembre scorso.