Attacchi russi a Kiev, 121 droni abbattuti da Mosca. Trump: “Sanzioni alla Russia se non finirà la guerra”

Roma, 24 gennaio 2024 - Attacchi aerei russi vicino a Kiev: almeno due morti. Dopo il raid, è scoppiato un incendio in un edificio residenziale, ferendo due persone. È stata la risposta alla pioggia di droni ucraini sulla Russia: abbattuti 121 velivoli in 13 regioni. “È il più grande attacco dall'inizio dell'anno", fanno sapere dal Cremlino. Intanto, il presidente americano Donald Trump ribadisce che imporrà dazi e sanzioni alla Russia se non ci sarà un accordo per mettere fine alla guerra in Ucraina.

Ultime notizie in diretta

Soldati ucraini al fronte