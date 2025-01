Trump: "Spero di incontrare presto Putin e porre fine a q guerra" Roma, 23 gen. (askanews) - "Vorrei davvero riuscire a incontrare presto il Presidente Putin e porre fine a questa guerra": lo ha detto il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, in video collegamento con il World Economic Forum di Davos. "Al presidente Putin piaceva molto l'idea di tagliare il numero di testate nuclearI. E penso che il resto del mondo ci avrebbe seguito. E anche la Cina si sarebbe unita a noi. Anche alla Cina piaceva. Si stanno spendendo enormi quantità di denaro per il nucleare e la capacità distruttiva è qualcosa di cui non vogliamo parlare oggi, perché non volete sentirla, è troppo deprimente. Quindi vogliamo vedere se possiamo denuclearizzare, e penso che sia davvero possibile. E posso dirvi che il presidente Putin voleva farlo. Lui e io volevamo farlo. Abbiamo avuto una buona conversazione con la Cina. Si Sarebbero impegnati".