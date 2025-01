Ucraina, 360 raid russi in 24 ore. A Zaporizhzhia un morto e 20mila al buio. L’appello di Zelensky

08:27

Rutte: "Se Ucraina perde saranno trilioni in più per la Nato"

Se l'Ucraina perdesse, ciò significherebbe che all'interno della NATO non staremmo parlando di un qualsiasi 3% invece degli attuali impegni di spesa che avete preso all'interno della NATO, qualunque sarà esattamente l'esito di quel dibattito. Non saranno miliardi in più, saranno trilioni in più, perché se l'Ucraina perde, allora ripristinare la deterrenza dell'occidente della NATO di nuovo, sarà un prezzo molto, molto più alto di quello che state contemplando in questo momento in termini di spesa, di aumento della nostra spesa e aumento della nostra protezione industriale". Lo ha detto il Segretario generale della NATO Mark Rutte, in un dibattito con il presidente della Polonia, Andrzej Duda, il presidente della Lettonia, Edgars Rinkevics, il primo ministro della Croazia, Andrej Plenkovic, il primo ministro del Belgio, Alexander de Croo, e il primo vice primo ministro dell'Ucraina, Yuliya Svyrydenko.