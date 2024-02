Guerra in Medio Oriente, ultime notizie. Blitz a Rafah: liberati 2 ostaggi, 100 palestinesi uccisi

06:30

Israele, terroristi armati nel palazzo degli ostaggi

I due ostaggi “erano trattenuti al secondo piano da terroristi armati che erano presenti nell'edificio e anche in palazzi adiacenti”. Lo ha detto il portavoce militare Daniel Hagari rivelando particolari che hanno portato alla liberazione dei due ostaggi israeliani nel centro di Rafah. La liberazione – ha aggiunto Hagari – è stata accompagnata da raid aerei per “consentire il disimpegno dei soldati e per colpire i terroristi di Hamas nell'area”.