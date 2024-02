Israele pronto a invadere Rafah: “Non entrare significa perdere la guerra”. Nuovo raid nella notte: decine di morti

09:35

Gran Bretagna preoccupata per l'offensiva su Rafah

Il ministro degli Esteri britannico, David Cameron, si è detto "profondamente preoccupato" per la possibile offensiva militare israeliana a Rafah, la città nel Sud della Striscia di Gaza dove si sono concentrati i rifugiati palestinesi, e ha chiesto una tregua nei combattimenti. "Profondamente preoccupato per la prospettiva di un'offensiva militare a Rafah: più della metà della popolazione di Gaza si è rifugiato nella zona", ha scritto sul suo account X. "La priorità deve essere una pausa immediata nei combattimenti per consentire l'arrivo degli aiuti e la rimozione degli ostaggi, per poi procedere verso un cessate il fuoco sostenibile e permanente". A Rafah, al confine con l'Egitto, si stima che si sia rifugiata più della metà dei 2,3 milioni di persone che vivono nell'enclave palestinese. Israele insiste sulla necessità di intervenire a Rafah, che considera l'ultima roccaforte di Hamas da espugnare per sconfiggerlo definitivamente.