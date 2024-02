Guerra Medio Oriente, la diretta. L’esercito israeliano pronto ad entrare a Rafah per stanare 4 battaglioni di Hamas

Roma, 10 febbraio 2024 - L'esercito israeliano è pronto a entrare a Rafah per affrontare i quattro battaglioni di Hamas che presidiano la città situata nella punta meridionale della Striscia di Gaza. Però i soldati aspettano ancora, perché Benjamin Netanyahu, dopo aver dato l'ordine di marciare su Rafah, ha chiesto all'Idf di preparare un "piano di evacuazione" per le centinaia di migliaia di civili che si trovano in città, prima dell’offensiva di terra. Nella notte la zona è stata bombardata dai caccia israeliani. Secondo Nbc News tra le vittime dell'attacco anche diversi bambini piccoli. La città è abitata da circa 1,3 milioni di palestinesi, più della metà della popolazione della Striscia. Molti sono rifugiati dal nord dopo l'assalto israeliano a Gaza.

Khan Yunis, una donna palestinese con il figlio passa a fianco a contenitori di munizioni lasciati dai militari israeliani

Lì vicino c'è su Khan Yunis, roccaforte di Hamas, e uno dei punti su cui l'esercito di Gerusalemme preme di più. Il portavoce militare israeliano ha fatto il punto della situazione: la zona è continuamente sottoposta a raid aerei, mentre i combattimenti più intensi sono avvenuti nella parte occidentale della città: "I soldati hanno ucciso numerosi terroristi e localizzato armi". Sempre a Khan Yunis i tank con la Stella di David hanno bersagliato i piani superiori del complesso sanitario Nasser provocando diverse vittime. E i cecchini israeliani hanno sparato verso i cancelli della struttura sanitaria uccidendo 4 persone, ha riferito l'agenzia di palestinese Wafa.

Timori per i civili di Rafah sono stati espressi da Human Rights Watch: "Non c'è nessun posto sicuro a Gaza. La comunità internazionale deve prendere provvedimenti per prevenire ulteriori atrocità". Dall'Onu agli Stati Uniti, il principale alleato di Israele, si sono alzate le voci contro l'azione di terra a Rafah. Il Dipartimento di Stato americano ha avvertito Israele che "condurre un'operazione del genere ora (a Rafah) senza pianificazione e considerazione in un'area che ospita un milione di persone sarebbe un disastro", e lo stesso presidente Joe Biden ha dichiarato: “La risposta di Israe è stata esagerata”.

