Guerra in Medio Oriente, ultime notizie. Monito di Blinken: “Israele non ha licenza di disumanizzare gli altri”. Ordine di Netanyahu di avanzare su Rafah: “Guerra fino alla distruzione totale di Hamas”

Roma, 8 febbraio 2024 – Gli attacchi di Hamas del 7 ottobre scorso “non danno a Israele la licenza per disumanizzare gli altri”. È il monito di Antony Blinken detto al termine della giornata a Tel Aviv in cui ha incontrato tutti i vertici di Israele e in cui ritiene ci sia ancora “uno spazio per un accordo” . Parole del segretario di Stato Usa che arrivano dopo la bocciatura del governo israeliano della proposta di tregua in 3 fasi avanzata da Hamas e l’annuncio di Netanyahu che la guerra andrà avanti fino alla “distruzione totale” della fazione islamica, con l'esercito che ha l'ordine di avanzare verso Rafah, la città più meridionale della Striscia di Gaza.

Operazione dei soldati israeliani

Intanto in una serie di bombardamenti, ieri sera, sulla città del sud della Striscia e sulla centrale Deir al-Balah sono morti almeno 14 civili, mentre in un raid su Gaza City si contano almeno 13 vittime. Sul fronte allargato del Medio Oriente gli Usa tornano a colpire in Iraq: un drone centra un'auto a Baghdad uccidendo un leader di Kataib Hezbollah, un gruppo filoiraniano che ha preso di mira le forze statunitensi nella regione. Proseguono le trattative per un’intesa con Hamas e oggi è previsto in Egitto l’inizio di un nuovo ciclo di colloqui sugli ostaggi. Negli Stati Uniti oggi ci sarà un nuovo voto del Senato americano sugli aiuti a Israele e Ucraina.

