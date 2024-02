Guerra in Medio Oriente, ultime notizie. Mar Rosso: sei missili Houthi contro due navi. Stallo sugli ostaggi, Hamas apre ma solo “con la fine dell’aggressione”. Israele: “Richieste impossibili”

23:50

Accordo di tregua: Blinken è arrivato in Israele

Il capo della diplomazia americana, Antony Blinken, è arrivato in Israele, mentre le autorità israeliane esaminano la risposta di Hamas, consegnata al Mossad, a un progetto di tregua, che comprende il rilascio degli ostaggi. Ieri il Segretario di Stato americano si è recato in Egitto, poi in Qatar, due paesi mediatori con gli Stati Uniti, prima di atterrare in Israele, dove deve incontrare domani le più alte autorità.