Guerra in Medio Oriente, ultime notizie. Mar Rosso: colpito mercantile britannico da droni Houthi dopo un nuovo raid Usa sullo Yemen. Tregua Israele-Hamas ancora lontana

Roma, 6 febbraio 2024 – Una nave mercantile di proprietà britannica è stata colpita in un attacco di droni nel Mar Rosso, al largo dello Yemen controllato dai ribelli Houthi: lo ha reso noto nella notte la società di sicurezza marittima britannica Ambrey. La nave, battente bandiera delle Barbados, ha “subito lievi danni sul lato sinistro”, ha affermato la Ambrey, aggiungendo che non ci sono stati feriti.

Nell’area del Mar Rosso proprio ieri gli Stati Uniti avevano effettuato un nuovo attacco contro gli Houthi nello Yemen, prendendo di mira due droni marini carichi di esplosivi ritenuti “una minaccia imminente per le navi militari e mercantili”: lo ha reso noto su X il Comando militare statunitense in Medio Oriente (Centcom). Da Teheran arriva una nuova condanna dei raid Usa e Gb contro gli Houthi.

Mar Rosso, raid Usa sullo Yemen

Resta ancora distante l'accordo per una nuova tregua a Gaza e il rilascio degli ostaggi israeliani nelle mani di Hamas e per il segretario di Stato Usa Blinken si fa complessa la sua nuova missione in Medio Oriente con la sua visita oggi in Egitto. Hamas alza la posta e chiede un cessate il fuoco permanente. Il premier israeliano Netanyahu tira dritto e sottolinea che la guerra continuerà fino all'eliminazione dei leader di Hamas: “Il rapporto di scambio ostaggi/detenuti deve essere uguale alle intese precedenti”, dice.

