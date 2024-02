Guerra in Medio Oriente, ultime notizie in diretta. Raid Usa nello Yemen, Biden: “ulteriori azioni” in Libano. l’Idf colpisce obiettivi di Hezbollah in Libano

Roma, 5 febbraio 2024 – Altra notte di tensione in Medio Oriente, dove la zona di guerra si sta allargando velocemente. Le truppe americane hanno colpito postazioni missilistiche da crociera antinave e terrestri degli Houthi nello Yemen, mentre l'esercito israeliano ha bombardato presunti obiettivi di Hezbollah nel sud del Libano. Oggi, Biden ha avvertito che non sono escluse "ulteriori azioni", che potrebbero avvenire anche in territorio iraniano.

Dalla Casa Bianca, ieri il segretario di Stato Antony Blinken ha avuto un colloquio telefonico con il ministri degli Esteri britannico, David Cameron, sulla “situazione nel Mar Rosso” e sugli "sforzi in corso per garantire il rilascio degli ostaggi israeliani per ottenere una pausa umanitaria che consenta una maggiore consegna di aiuti umanitari ai civili di Gaza". Ma, come ha fatto sapere ieri il consigliere di Biden: “L’accordo non è vicino”.

Segui la diretta qui sotto

Aerei britannici pronti a partire per il Mar Rosso: cresce la tensione con gli Houthi

Se vuoi iscriverti al canale WhatsApp di Qn clicca qui