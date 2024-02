Medio Oriente, diretta. Tensione in Israele, Ben-Gvir critica Biden: “Meglio Trump”, Gantz lo attacca: “Irresponsabile”. Houthi: “Risponderemo ai raid di Usa e Gb”

Roma, 4 febbraio 2024 - Tensioni all'interno del governo di unità nazionale di Israele dopo che Itamar Ben-Gvir, il ministro per la Sicurezza e leader del partito di estrema destra Otzma Yehudit (Potere ebraico) in un'intervista al Wall Street Journal ha attaccato il presidente americano Joe Biden, affermando che Donald Trump al suo posto sarebbe meglio per Tel Aviv. Secondo Ben-Gvir l'attuale numero uno della Casa Bianca "invece di darci pieno appoggio, è impegnato a fornire aiuti umanitari e carburante a Gaza, che va ad Hamas. Se Trump fosse al potere, il comportamento dell'America sarebbe completamente diverso". Quindi il ministro ha esposto il suo piano per Gaza: incoraggiare gli abitanti dell'enclave palestinese a migrare volontariamente in luoghi di tutto il mondo attraverso incentivi finanziari, "la vera soluzione umanitaria".

L'uscita contro Biden e pro Trump di Ben-Gvir è stata fortemente criticata da Benny Gantz, leader centrista membro del gabinetto di guerra. "I disaccordi con il nostro più importante alleato – ha tuonato Gantz - non dovrebbero essere gestiti con dichiarazioni irresponsabili nei media che danneggiano le relazioni strategiche di Israele, la sicurezza nazionale e lo sforzo bellico". Poi Gantz ha invitato il premier Benjamin Netanyahu a "richiamare all'ordine" Ben-Gvir, "che, invece di occuparsi di questioni di sicurezza interna, sta causando enormi danni alle relazioni estere di Israele". Critiche anche da parte del leader dell'opposizione Yair Lapid: "L'intervista di Ben-Gvir è un colpo diretto alla posizione internazionale di Israele, un colpo diretto allo sforzo bellico, danneggia la sicurezza di Israele e soprattutto dimostra che non capisce nulla di politica estera. Chiederei al primo ministro di fermarlo, ma Netanyahu non ha alcun controllo sugli estremisti del suo governo".

Continua nella Striscia di Gaza l'operazione militare di Israele. L'Idf ha annunciato la morte di un altro soldato in combattimento nel sud di Gaza, il riservista Shimon Yehoshua di 24 anni. Il bilancio dei soldati morti dall'inizio del conflitto è salito a 225.

A mille anche le tensioni sul fronte Houthi dopo che ieri caccia Usa e Gb hanno colpito 36 obiettivi dei ribelli filoiraniani in 13 località diverse dello Yemen. I missili sono stati dalla portaerei USS Dwight D. Eisenhower, e da lì sono decollati oltre una ventina di caccia, alcuni armati con bombe da oltre 900 kg, e missili guidati di precisione. "Questa azione collettiva invia un chiaro messaggio agli Houthi sul fatto che continueranno a subire conseguenze se non metteranno fine ai loro attacchi illegali su navi internazionali", ha dichiarato il segretario alla Difesa Usa, Lloyd Austin. I ribelli yemeniti hanno risposto: "Il bombardamento da parte della coalizione anglo-americana di un certo numero di province yemenite non cambierà la nostra posizione. Le nostre operazioni militari contro Israele continueranno fino a quando i crimini di genocidio a Gaza non saranno fermati e l'assedio non sarà tolto, non importa quanto costi il sacrificio", è il post di Mohammed al-Bukhaiti, membro dell'ufficio politico degli Houthi su X. "L'aggressione americano-britannica contro lo Yemen non rimarrà senza risposta, e andremo incontro a un'escalation con un'escalation".

Un caccia Typhoon FRG4s della Raf

