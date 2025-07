Putin in pressing sull’Iran

La guerra in Ucraina amplia i suoi confini e diventa il simbolo di uno scontro fra due modi di vedere il mondo e che in buona parte vive e si alimenta solo nella testa di Mosca. Ma la pioggia di fuoco sul Paese invaso continua ed è giallo sulle parole del presidente Putin, che avrebbe consigliato all’Iran di accettare l’accordo sull’arricchimento dell’uranio.

TERRORE DAL CIELO

Per l’Ucraina è stata l’ennesima notte di passione. La Russia ha riversato sul suo territorio 26 missili e 597 droni, che si sono abbattuti soprattutto sul Donbas. Il bilancio è di 13 morti e 46 feriti. Il premier, Volodymyr Zelensky, ha usato l’ennesima strage per tornare a fare pressione sulla comunità internazionale perché Kiev venga dotata di nuove armi e vengano introdotte altre, pesanti sanzioni contro Mosca. "Putin – ha spiegato il leader ucraino – è un uomo praticamente privo di emozioni. Fa il suo lavoro come un assassino. Questa guerra per lui è tutta la sua vita".

ASSE A EST

Da tempo il conflitto fra Mosca e Kiev ha oltrepassato i confini nazionali, seppure in modo ufficioso, con l’ingaggio di soldati nordcoreani. Una presenza dapprima smentita dal Cremlino e che adesso non solo è stata confermata. Pyongyang è, a tutti gli effetti, la maggiore alleata di Mosca (ufficiale) in questo scontro. Ne è una prova la visita del ministro degli Esteri russo, Serghei Lavrov, in Corea del Nord. Il capo della diplomazia è stato ricevuto dal presidente Kim-Jong-Un e ha mandato un messaggio chiaro e minaccioso. "Noi e i nostri amici nordcoreani faremo di tutto per impedire che la regione euroasiatica diventi un dominio della Nato". Dichiarazioni dal preciso intento programmatico, segno che il conflitto con Kiev è solo una parte di una guerra più ampia e che potrebbe includere porzioni di mondo in altri quadranti. Un messaggio anche per il presidente Trump e i progetti di contenimento della Cina nella regione indopacifica.

‘GIALLO’ IRANIANO

Intanto, è ‘giallo’ sulle parole del presidente Putin. Secondo il media americano Axios, di solito ben informato, lo ‘zar’ avrebbe chiesto a Teheran di accettare un accordo sul nucleare di arricchimento zero dell’Uranio. Questa indiscrezione è stata però smentita qualche ora dopo. Secondo una ‘fonte informata’, Teheran non avrebbe ricevuto alcun messaggio di questo tenore dal numero uno del Cremlino. Il ministro degli Esteri, Abbas Araghchi, ha detto in una riunione con alcuni diplomatici che ‘non sarà accettato alcun accordo che non preveda l’arricchimento dell’uranio’. Quello del presidente Putin, dunque, potrebbe essere stato solo un consiglio dato in forma privata. Ma che, se accolto, potrebbe aiutarlo ad avere carta bianca sull’Ucraina.