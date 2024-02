Pioggia di missili Usa in Iraq e Siria contro milizie filo-iraniane. “Ma non vogliamo una guerra con Teheran”

07:33

Usa: in Iraq e Siria colpiti 85 obiettivi

"Almeno 85 obiettivi" collegati ad attività dei Corpi delle Guardie della rivoluzione islamica iraniana sono stati colpiti in raid aerei condotti dagli Stati Uniti in Iraq e in Siria: lo ha riferito lo US Central Command, il Comando centrale delle forze americane. In una sua comunicazione si riferisce che l'operazione è partita ieri a seguito dell'uccisione di tre soldati durante un bombardamento con drone su una base statunitense in Giordania. "La nostra risposta è cominciata" ha detto ieri sera il presidente americano, Joe Biden. "Continuerà quando e dove vorremo". Secondo il Central Command, a compiere i raid sono stati "molti aerei, compresi bombardieri strategici a lungo raggio partiti dagli Stati Uniti". Colpiti, stando a questa versione, centri di comando e controllo, basi di intelligence, magazzini di armi e altre strutture legate a milizie o unità della Forza Quads, un corpo di elite delle Guardie rivoluzionarie di Teheran. Il bombardamento in Giordania era stato rivendicato da un gruppo denominato Resistenza islamica in Iraq.