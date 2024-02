Usa pronti a colpire obiettivi iraniani in Iraq e Siria: “È un momento pericoloso in Medio Oriente”. Qatar: Israele e Hamas vicini alla tregua

Roma, 2 febbraio 2024 – Gli Stati Uniti sono pronti ad avere un ruolo militare attivo nella guerra in Medio Oriente. Ieri il governo Usa ha dato il via libera ai piani per una serie di attacchi della durata di diversi giorni contro obiettivi, tra cui personale e strutture iraniane, in Iraq e Siria. Gli attacchi rappresentano una risposta ai lanci di droni e razzi contro le forze statunitensi nella regione avvenuti nelle ultime settimane.

Parlando in serata al Pentagono, il segretario alla Difesa Lloyd Austin ha detto che non saranno tollerati attacchi contro le truppe americane. "Questo è un momento pericoloso in Medio Oriente", ha detto Austin, sottolineando che nella regione si stanno verificando anche la guerra di Israele contro Hamas nella Striscia di Gaza e gli attacchi dei ribelli Houthi nello Yemen alle navi commerciali nel Mar Rosso. "Continueremo a lavorare per evitare un conflitto più ampio nella regione, ma intraprenderemo tutte le azioni necessarie per difendere gli Stati Uniti”.

Attacchi a sud del Libano, al confine con Israele

Intanto, sulle trattative in corso per un nuovo accordo tra Israele e Hamas per un periodo di tregua in cambio del rilascio degli ostaggi, il ministero degli Esteri del Qatar ha riferito di segnali positivi: "Le due parti hanno concordato principi che potrebbero portare alla prossima pausa nei combattimenti".

Inoltre ieri Biden ha annunciato sanzioni verso i coloni in Cisgiordania per le "violenze intollerabili”. Una posizione della Casa Bianca criticata da Netanyahu: "Israele agisce contro tutti coloro che violano la legge ovunque si trovino, e dunque non c'era bisogno di provvedimenti drastici su questa materia".

