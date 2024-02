Guerra in Medio Oriente, ultime notizie. Biden: “La risposta di Israele a Gaza è stata esagerata”. Nuovi raid Usa sullo Yemen: 7 attacchi contro droni e missili antinave degli Houthi

23:15

Libano: 30 razzi lanciati contro Israele, blitz delle Idf

Una trentina di razzi sono stati lanciati dal Libano verso Israele in serata. Lo ha reso noto l'esercito, aggiungendo che tutti sono caduti in aree disabitate e uno è stato intercettato. Le sirene d'allarme sono scattate nell'Alta Galilea. Il massiccio lancio di razzi - riportano i media locali - è arrivato poche ore dopo che Israele ha effettuato un attacco con droni a Nebetia, nel sud del Libano, in cui sono rimasti uccisi due operativi di Hezbollah. Un blitz in rappresaglia ad un precedente attacco di Hezbollah contro un base militare in cui soldato israeliano era rimasto gravemente ferito.