Mar Rosso, dai cavi sottomarini passa la nuova guerra ibrida. L’esperto: “Sott’acqua transita il 93% delle informazioni globali”

Roma, 8 febbraio 2024 - Mar Rosso sotto attacco degli Houthi: minaccia i cavi sottomarini che garantiscono le connessioni internet sono nel mirino? “Soprattutto in fondali bassi come quelli del Canale di Suez, queste infrastrutture sono oggetto potenziali di attacco non soltanto da enti statali. Anche perché per sabotarli non servono particolari strumenti tecnologici”. L’analisi è di Francesco D’Arrigo, ex ufficiale di Marina, direttore del Centro studi strategici Niccolò Machiavelli. Diverso dagli attacchi ai gasdotti nel Mare del Nord.

“In quel caso servono tecnologie particolari. Anche perché il mare molto spesso è in tempesta e soprattutto vigilato. Se invece i fondali sono bassi e il mare calmo, è molto più semplice organizzare attacchi”.

Quindi dobbiamo preoccuparci anche di quello che sta sott’acqua.

“Soprattutto. Sott’acqua passa il 93% delle informazioni globali. Per l’Europa, una grandissima fetta di questa percentuale transita dal Mediterraneo. Quindi bisogna assolutamente attrezzarsi per proteggere queste infrastrutture subacquee”. Si sta creando un’alternativa terrestre?

"Per via terrestre passa la parte di Wifi, di diffusione. Ma la parte di trasmissione avviene tutta attraverso la fibra ottica”.

Come vengono sorvegliati questi cavi?

"Attraverso dei sensori. Vale per i cavi sottomarini e per i gasdotti”.

Si possono verificare anche incidenti.

"L’incidente può essere naturale, come una tempesta, oppure provocato dall’uomo. Può trattarsi di un sabotaggio oppure di un attacco di guerra, vero e proprio. Tutte le marine evolute del mondo hanno nei loro piani il contrasto a queste minacce”.

Il mare, sempre più strategico?

"Il mare oggi è il Global Common, il bene comune globale, che racchiude il maggior numero di minacce e rischi ibridi al mondo. Anche per questo il Polo nazionale del dominio subacqueo creato dal governo è una decisione strategica. Ha dato funzioni ulteriori alla Marina militare per salvaguardare oltre che la sicurezza marittima della superficie anche quella subacquea. Il progetto ha coinvolto Leonardo e tutte le maggiori in realtà italiane specializzate nel mondo subacqueo. L’Italia è all’avanguardia nel mondo”.