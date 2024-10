Guerra in Ucraina live, 007 di Kiev: “Oggi i primi reparti nordcoreani saranno nel Kursk”. Le forze russe sfondano a Chasiv Yar

Roma, 23 ottobre 2024 - L'intelligence militare ucraina, supportata da quella sudcoreana, continua a monitorare gli spostamenti delle prime forze nordcoreane inviate in Russia e pronte ad entrare in guerra contro Kiev. Secondo Kyrylo Budanov, capo del GUR ucraino (o HUR: Holovne upravlinnia rozvidky Ministerstva oborony Ukrainy), i primi soldati di Kim-Jong-un dovrebbero arrivare oggi nel Kursk per dar manforte alle forze di Mosca impegnate a respingere l'offensiva ucraina nella regione russa iniziata il 6 agosto. Mossa che permetterebbe al Cremlino di non distogliere proprie truppe dal Donetsk. Il capo degli 007 militari ucraini non ha specificato il numero di forze messe in campo da Pyongyang, limitandosi a scrivere sul canale Telegram The War Zone: "Vedremo nel giro di un paio di giorni". Ma già si sa che da diversi giorni circa 1500 uomini delle forze speciali nordcoreane si stanno addestrando in Russia, per essere pronte per combattere nella guerra in Ucraina. Secondo l'intelligence questi sono solo i primi reparti messi a disposizione dal dittatore nordcoreano all'amico Vladimir Putin, infatti secondo le autorità ucraine la Russia potrebbe arrivare a impiegare due brigate di Pyongyang, circa 12.000 uomini.

Un soldato ucraino in un momento di riposo