Ucraina, “Mosca si prepara a schierare 12mila soldati nordcoreani. I primi 1.500 sono già in Russia”. Un collaboratore di Kim Jong-Un nel Donetsk

Roma, 18 ottobre 2024 - Sempre più forti le voci che confermano la presenza di soldati nordcoreani in Ucraina. Il National Intelligence Service (Nis), l'intelligence di Seul è convinto di avere la prova definitiva: una fotografia di un militare nordcoreano sul campo di battaglia ucraino, identificato grazie l'intelligenza artificiale come uno dei più stretti collaboratori del leader Kim Jong-Un. Da tempo gli 007 di Seul stanno collaborando con quelli ucraini per ottenere informazioni per dimostrare la partecipazione della Corea del Nord al conflitto, in primis visionando le migliaia di foto prese sulla linea di contatto che potrebbero rivelare se Pyongyang è coinvolta nella guerra.

Addestramento soldati ucraini

I nordcoreani portati in Russia per armi e documenti

Il Nils ritiene che Corea del Nord invierà tra 10mila e 12mila soldati in Ucraina ed ha già iniziato il dispiegamento. L'agenzia sudcoreana oggi ha rilanciato la notizia di un primo contingente di 1.500 soldati nordcoreani mobilitati oltre confine, a Vladivostok. Il Nis è certo che le truppe di Pyongyang siano state imbarcate a bordo delle navi da trasporto della Marina russa. Inoltre le forze speciali nordcoreane le avrebbero precedute e sarebbero in Russia già dal 13 ottobre. L'intelligence stima che i 1.500 soldati del Nord siano stati trasportati durante questa prima fase, utilizzando quattro navi da sbarco anfibie e tre navi di scorta russe. Qusti uomini sarebbero stati sbarcati in aree vicine alle città di Chongjin, Hamhung e Musudan (In Nordcorea) a Vladivostok (Russia), nell'estremo oriente russo, e trasferiti in seguito a Ussuriysk, Khabarovsk e Blagoveshchensk, dove sono stati integrati nelle unità militari russe. Poi in una seconda fase ai soldati nordcoreani sarebbero state fornite uniformi, armi militari russe e documenti falsi per nascondere la loro presenza al fronte, in caso di cattura o morte. Completato l'addestramento i nordcoreani saranno inviati in prima linea, sempre secondo i funzionari del Nis.

Video: soldati nordcoreani si addestrano in Russia

🇺🇦🇷🇺🇰🇵 A Russian source has published a video of allegedly North Korean soldiers being present at a Russian military training ground. We will need to wait for further confirmation but this would simply confirm the claims of western intelligence agencies. pic.twitter.com/eSGQDx7cEN — Conflict Dispatch (@ConflictDISP) October 18, 2024

“Carne da cannone”

"Carne da cannore", è stato il commento del ministro degli Esteri ucraino Andriy Sybiga. "Siamo convinti che i russi vogliano usare i soldati nordcoreani come carne da cannone". Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in conferenza stampa ieri a margine del Consiglio europeo, ha confermato: "Dalle informazioni di intelligence ci risulta che la Russia stia preparando 10mila soldati dalla Corea del Nord, di diversi reparti, per mandarli a combattere. Sarebbe il primo passo verso una guerra mondiale".

L’AI svela il collaboratore di Kim Jong-Un

Grazie all’intelligenza artificiale gli 007 di Seul hanno avuto la prova della partecipazione alla guerre in Ucraina di Seul. Infatti da una delle tante foto che i servizi ucraini avevano sottoposto alla visione dei colleghi sudcoreani c'era quella scattata sul luogo di lancio della versione nordcoreana del missile Iskander, vicino alla regione di Donetsk, che mostrava un uomo dai lineamenti asiatici in uniforme militare russa seduto di fianco ad un soldato di Mosca. Per identificarlo i tecnici dell'intelligence di Seul sono ricorsi alla tecnica di riconoscimento facciale tramite la IA e l'uomo è stato identificato come un tecnico missilistico militare nordcoreano già immortalato il 28 agosto dello scorso anno assieme sl presidente Kim Jong-un durante una visita del dittatore a un impianto di produzione di missili.