Dazi, la leva di Trump per isolare la Cina. Pechino: “Farà pressione sul commercio estero”. Il presidente Usa: “Inflazione in calo e incassi record”

Roma, 16 aprile 2025 – "Gli Stati Uniti stanno incassando numeri record per via dei dazi, l’inflazione è in calo", ha annunciato Donald Trump su Truth. Il presidente vorrebbe usare i dazi come leva per isolare la Cina, convincendo gli altri Paesi a limitare i rapporti commerciali con Pechino. È la strategia del segretario al Tesoro, Scott Bessent, che ha assunto un ruolo di primo piano nei negoziati commerciali da quando, il 9 aprile, Trump ha annunciato una sospensione di 90 giorni dei dazi reciproci per la maggior parte dei Paesi, ma non per la Cina.

L’obiettivo – secondo fonti vicine alla alla Casa Bianca, citate dal ‘Wall Street Journal’ – è ottenere impegni utili a isolare l'economia cinese dagli oltre 70 Paesi che negozieranno una riduzione delle barriere commerciali e tariffarie imposte da Washington. L'amministrazione Trump chiederà loro di non permettere il transito delle merci cinesi, di vietare alle aziende cinesi di stabilirsi sui loro territori per aggirare i dazi Usa, e di non assorbire i beni industriali a basso costo provenienti dalla prima potenza asiatica. Intanto le borse asiatiche proseguono in calo.

Il presidente Usa, Donald Trump, alla Casa Bianca