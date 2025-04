Ucraina, Kiev colpisce le basi russe responsabili della strage di Sumy. 007: pronta offensiva con truppe nordcoreane

Roma, 16 aprile 2025 - Droni ucraini all'alba hanno attaccato la base russa responsabile della strage della Domenica delle Palme a Sumy. Una risposta allo spietato bombardamento di civili con missili Iskander nel giorno di festa, che ha lasciato sul terreno 35 morti e circa 120 feriti. Ma Sumy, come Kharkiv, rischiano di essere bersagliate ancora molte volte se verrà confermato l'allarme lanciato dall'intelligence militare ucraina: Mosca è pronta a lanciare una vasta offensiva nell'area sfruttando le truppe nordcoreane.

Centinaia di soldati nordcoreani a Pyongyang

Colpite le basi missilistiche che bombardarono Sumy

Intanto, mentre il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è tornato chiedere nuovi sistemi missilistici Patriot per la difesa, durante un incontro con il segretario generale della Nato Mark Rutte, a Odessa, l'aeronautica ucraina si è tolta la soddisfazione di colpire i responsabili del crimine di domenica. Ieri prendendo di mira la 448/a Brigata missilistica nella regione di Kursk. E oggi, tra le 8 e le 9.40 ora locale (tra le 7 e le 8.40 ora italiana), bersagliando di droni la base della 112/a Brigata missilistica, di stazza nella città di Shuya, regione di Ivanovo, a 250 chilometri a nord-est di Mosca. Entrambe responsabili del massacro di Sumy.

Offensiva su Sumy e Kharkiv con truppe nordcoreane

Ma il bombardamento indiscriminato di Sumy potrebbe essere solo l'inizio del piano di Mosca di sfondare nell'area approfittando delle forze nordcoreane, tenute nelle retrovie ad addestrarsi per un certo periodo questo inverno, dopo un tragico inizio nel Kursk. Andrii Chernyak, rappresentante della Direzione principale dell'intelligence del ministero della Difesa ucraino (Gur) ai media giapponesi ha spiegato che ora, dopo l'addestramento supplementare, le truppe nordcoreane "hanno acquisito la piena padronanza delle moderne tattiche di battaglia, rappresentando una seria minaccia". Inoltre è stato valutato che tra gennaio e marzo Pyongyang abbia inviato altri 3.000 uomini in aggiunta a quanti erano già in Russia ad addestrarsi.