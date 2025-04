Il calciatore Aaron Boupendza muore cadendo dall’undicesimo piano: è giallo

Roma, 16 aprile 2025 – È giallo sulla morte di Aaron Boupendza, attaccante gabonese di 28 anni ed ex capocannoniere della Super Lig turca. Il calciatore ha perso la vita dopo esser caduto dall’undicesimo piano di un palazzo in Cina, dove si era trasferito per giocare allo Zhejiang FC. Non è chiaro se la morte, avvenuta in circostanze sospette, sia stata un incidente, un suicidio o, addirittura, un omicidio.

La morte del calciatore

È stata l’assenza di Boupendza all’ultimo allenamento ad aver destato i primi sospetti. Nessuno era stato in grado di mettersi in contatto con l’attaccante, il quale non aveva avvisato di una sua possibile assenza. Poi, è arrivata la tragica notizia della sua morte, confermata tramite un messaggio di cordoglio sui social dall’ex manager, Marius Șumudică, un tempo allenatore di Boupendza. Secondo quanto riferito dal Türkiye Today, la polizia cinese sta prendendo in considerazione tre possibili scenari: suicidio, caduta accidentale e omicidio. Alcune indiscrezioni, infatti, rivelano che all’interno dell’appartamento da cui è precipitato il calciatore era presente anche il fratello. Per di più, i due stavano litigando. Gli investigatori stanno verificando se la lite possa aver portato a una possibile spinta di Boupendza.

La carriera di Boupendza

Boupendza si era trasferito in Cina questo inverno, dopo esser stato ceduto dal Rapid per 800mila euro. Nel corso della sua carriera ha giocato per diversi club, tra cui CF Mounana, Bordeaux, Pau FC, Ajaccio, Tours FC, Feirense, Al-Arabi, Al-Shabab, FC Cincinnati, Rapid Bucarest e, più recentemente, Zhejiang FC. Un tempo nelle mire dell’Atalanta e del Sassuolo, scelse di trasferirsi prima all’Al-Arabi, poi all’Al-Shabab. La sua è stata una carriera contornata da riconoscimenti internazionali, soprattutto durante il suo periodo nella Super Lig turca, all'Hatayspor, dove ha segnato 22 gol in 36 partite durante la stagione 2020-21, guadagnandosi il titolo di capocannoniere.