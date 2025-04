Sergio Mattarella, oggi l’intervento al cuore per l’impianto del pacemaker

Roma, 16 aprile 2025 – Notte tranquilla per il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, da ieri sera ricoverato nel reparto di cardiologia, al secondo piano, dell'ospedale Santo Spirito di Roma. Il Capo dello Stato sarà operato oggi per l'impianto di un pacemaker. “Un intervento programmato”, fa sapere il Quirinale sottolineando che “non desta alcuna preoccupazione”.

Mattarella, 84 anni, ha lavorato fino a ieri sera, cioè fino al momento di salire sull'auto con cui ha percorso il rettifilo che a piazza Venezia porta direttamente sulla sponda opposta del Tevere. Ultimo impegno della giornata è stato l'incontro, alle 18:30, con il premier del Montenegro.

Il presidente Sergio Mattarella con il premier del Montenegro, Milojko Spajić (ImagoE)

Confermata l’agenda della prossima settimana

Restano confermati gli impegni della prossima settimana. Se le condizioni del Capo dello Stato sono descritte tali da non destare preoccupazione, si parla della possibilità che il ricovero stesso possa durare non oltre le 48 ore, permettendo così a Mattarella di trascorrere in famiglia le festività pasquali.

Annullata l'udienza prevista per oggi per l'assegnazione dei Premi Leonardo, mentre resta dunque fissato l'incontro, in programma per il pomeriggio del 23 aprile, con gli esponenti delle Associazioni Combattentistiche e d'Arma, nella ricorrenza dell'80° anniversario della Liberazione.

Al presidente sono giunti gli auguri di pronta guarigione da parte delle più alte cariche dello Stato, oltre che di tutti i gruppi politici ed esponenti del governo.