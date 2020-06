Houston, 9 maggio 2020 - Mentre si moltiplicano i video sull'uso eccessivo della forza da parte della polizia americana (l'ultimo risale al 28 marzo 2019 ma è stato diffuso solo ora), sono iniziati a Houston i funerali di George Floyd, l'afroamericano soffocato a morte dalla polizia a Minneapolis e divenuto simbolo in tutto il mondo della lotta al razzismo.

Sono circa 500 gli invitati alle esequie, che si tengono nella chiesa Fountain of Praice di Houston, in Texas, dove ieri c'è stata la camera ardente visitata da oltre 6 mila persone.

Parteciperanno anche i familiari di altre vittime del razzismo e della violenza degli agenti: ci sono il padre di Michael Brown e la madre di Eric Garner. La cerimonia vuole essere "una celebrazione della vita di Floyd", ha detto uno dei pastori della chiesa, Mia K. Wright. Il sermone è tenuto dal reverendo Al Sharpton.

L'ex vice presidente Joe Biden, che ieri ha incontrato la famiglia a Houston, invierà un video messaggio. Tra gli altri, confermata la presenza del sindaco di Houston Sylvester Turner, della parlamentare Sheila Jackson Lee, del deputato Al Green e del pugile Floyd Mayweather, che ha pagato le spese del funerale.

Dopo la cerimonia, la salma di Floyd sarà trasportata nel cimitero di Pearland per la sepoltura, vicino alla madre.