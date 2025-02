Gene Hackman e la moglie trovati morti in casa con il cane: giallo sulle cause

New Mexico, 27 febbraio 2025 – L’attore americano due volte premio Oscar Gene Hackman, 95 anni, e la moglie Betsy Arakawa, 63 anni, sono stati trovati morti ieri pomeriggio nella loro casa di Santa Fe Summit, in New Mexico. Senza vita anche il loro cane.

Secondo quanto riporta il Santa Fe New Mexican, lo sceriffo della contea Adan Mendoza conferma i decessi, senza indicarne la causa. Non si sa al momento neanche quando sia avvenuta la morte. Le autorità non sospetterebbero un crimine.

Notizia in aggiornamento