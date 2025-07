Scomparsi, la madre di Angela Celentano: “Mia figlia rapita sul Monte Faito e la camera dei regali. Mai smesso di pensare che la ritroveremo”

Vico Equense (Napoli), 6 luglio 2025 – La scomparsa di Angela Celentano, sua figlia, e i testimoni che hanno affollato questi quasi 30 anni di ricerche. C’è qualcuno che l’abbia colpita? Una segnalazione che consideri più attendibile?

“In realtà no. Cose dette, smentite, corrette… Le contraddizioni di Luca e Renato? Erano poco più che bambini...”. Maria Staiano risponde al telefono dalla casa di Vico Equense (Napoli). Nella vita di questa famiglia c’è un prima e un dopo. Dal 10 agosto 1996, quando la sua piccola di 3 anni è scomparsa sul Monte Faito – “rapita per un’adozione illegale”, non ha dubbi – con il marito Catello non ha mai smesso di cercarla. L’ascolti e ti sorprendi a pensare che la sua voce non tradisce il minimo segnale di rabbia o risentimento. Neanche verso i due ragazzini che su quel sabato di festa e preghiera della Comunità evangelica e su Angela avevano dato versioni diverse e poi avevano ritrattato, ci siamo inventati tutto.

Da sinistra, Catello Celentano e Maria Staiano, genitori di Angela, con l'avvocato Luigi Ferrandino. Angela aveva 3 anni quando sparì, il 10 agosto 1996, sul Monte Faito (Napoli)

Signora Celentano, c’è qualcuno che conosce la verità e non l’ha detta?

Pausa. “Questo non lo so. A Faito quel giorno c’erano tantissime persone. Probabile che qualcuno abbia visto qualcosa. Pensiamo che Angela sia stata portata via passando da una scorciatoia, non dalla strada principale. Negli anni abbiamo ripetuto i nostri appelli, dicendo che se qualcuno aveva visto qualcosa poteva parlare anche in forma anonima. Ma non si è fatto avanti nessuno”.

L’anno prossimo saranno trent’anni dalla scomparsa. Eppure dimostrate la determinazione del primo giorno. Suo marito Catello ha detto, abbiamo fede.

“In realtà è anche difficile spiegarlo, essere compresi davvero. Parlo a nome di tutta la mia famiglia. Questa è una cosa che sentiamo dentro da sempre. Questa certezza è una sicurezza che ci accompagna dal primo giorno. Non è forza umana resistere a un dolore così. Davvero, non è possibile. Ci dev’essere Qualcuno che aiuta, ogni giorno. Per me questo Qualcuno è Dio”.

Angela per voi è viva.

“Sì, è viva. Non abbiamo mai smesso di pensare che la ritroveremo o che, dopo tanti anni, sia lei stessa a ritrovare noi”.

Avete sempre escluso un incidente, quel 10 agosto sul Faito.

“Incidente? No. Noi siamo convinti che sia stata rapita, probabilmente per essere adottata, naturalmente parliamo di adozioni illegali. Questo è un pensiero che ci accompagna da sempre”.

Mai avuto sospetti su qualcuno vicino a voi?

“No, mai. Non abbiamo mai pensato a una cosa del genere”.

Come la immaginate?

“Che sta bene, chissà in quale parte del mondo”.

Con il vostro avvocato, Luigi Ferrandino, avete affrontato tante tappe, prove del Dna anche in Sud America.

“Ci crediamo, ogni volta, soprattutto quando vediamo foto che possono essere somiglianti, grazie alle ricostruzioni fatte con la age progression. Dopo l’esito negativo, sul momento ci rimaniamo male, siamo delusi. Ma poi ci rialziamo. E continuiamo”.

L’ultima pista porta in Turchia. L’avvocato Ferrandino ha chiesto il Dna sulla misteriosa ragazza della foto. Che cosa vi aspettate?

“Queste indagini ormai vanno avanti da un po’ di anni. Fino ad oggi non hanno portato a nulla. Noi abbiamo chiesto che la ragazza sia rintracciata e che sia fatto il test per togliere ogni dubbio”.

A questo link le info della onlus intitolata ad Angela Celentano

Oggi com’è la cameretta di Angela?

“Un po’ diversa, ma c’è sempre l’armadio con i regali. Glieli facciamo ogni anno, per il suo compleanno. Ma non è solo la stanza, è tutto l’insieme. La casa, la famiglia... Manca sempre un pezzo. Non importa quanti anni passano, resta sempre quel pezzo mancante”.

Video e foto di Angela ci restituiscono una bambina molto vivace.

“Esattamente così. Lei parlava con tutti, era molto espansiva. Aveva solo 3 anni ma dimostrava una proprietà di linguaggio eccezionale”.

Avete trasformato il dolore in impegno con l’associazione Angela Celentano onlus.

“Negli anni abbiamo aiutato moltissime famiglie in difficoltà, soprattutto in presenza di bambini”.

Sono state quasi 25mila le denunce di scomparsi in Italia l’anno scorso, tanti i casi’storici’ irrisolti. Oggi la tecnica ha fatto grandi progressi.

“Però capita che si ripetano gli stessi errori. Forse ci vorrebbero gruppi preposti alle ricerche, persone che stanno a contatto in modo empatico con le famiglie. Ovviamente facendo tutto quello che deve essere fatto”.

Quando parla con gli altri, ha l’impressione che la considerino illusa o che comprendano la sua battaglia, la ricerca di verità?

“Non lo so. Ma io so bene qual è il mio sentimento, la mia certezza. Posso essere capita o no, non importa. Ho imparato che non possiamo piacere a tutti. Andiamo avanti”.

Si sente con le altre mamme di scomparsi? Ad esempio con Piera Maggio, la madre di Denise Pipitone?

“Sì, all’inizio abbiamo avuto qualche contatto. Poi ci siamo persi per strada. Ma siamo accomunati comunque da questo dolore. Penso che ci comprendiamo, anche senza parlarci”.

L’ultimo flash di quel giorno?

“La frenesia che aveva Angela di andare a giocare, di divertirsi, saltare, ballare. Questa frenesia di arrivare presto a Faito, per stare insieme a tutti gli altri bambini. Lei era questo. E mi auguro che sia ancora così, con quel suo carattere gioioso, allegro”.